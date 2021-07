Zamparini: “Il Napoli per Dybala offrì Jorginho più 20mln sbagliai a rifiutare. Spalletti un vincente” (Di venerdì 9 luglio 2021) Zamparini pentito ricorda quando il Napoli per Dybala offrì Jorginho più 20mln e lui rifiutò. Di Spalletti sottolinea che è un ottimo tecnico un vincente L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 9 luglio 2021)pentito ricorda quando ilperpiùe lui rifiutò. Disottolinea che è un ottimo tecnico unL'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

