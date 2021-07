Xbox Series e Xbox One: Nuovo aggiornamento per gli Insider Delta (Di venerdì 9 luglio 2021) Se siete utenti Xbox Insider ed avete selezionato il canale Delta, allora accendendo la console con connessione internet attiva riceverete un Nuovo aggiornamento da scaricare e installare, il quale introduce una manciata di novità e migliorie, scopriamole insieme. Nuovo aggiornamento Xbox per gli Insider Iniziamo con le novità: l Nuovo Microsoft Edge è ora in fase di test per Delta Risolti i problemi relativi alla registrazione di clip di gioco senza ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 9 luglio 2021) Se siete utentied avete selezionato il canale, allora accendendo la console con connessione internet attiva riceverete unda scaricare e installare, il quale introduce una manciata di novità e migliorie, scopriamole insieme.per gliIniziamo con le novità: lMicrosoft Edge è ora in fase di test perRisolti i problemi relativi alla registrazione di clip di gioco senza ...

