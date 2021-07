Wimbledon, quando si gioca la finale tra Berrettini e Djokovic: orario, data e diretta tv (Di venerdì 9 luglio 2021) LONDRA (Inghilterra) - Matteo Berrettini è già entrato nella storia ma ora vuole scrivere un lieto fine da sogno. Primo azzurro a raggiungere la finale di Wimbledon , conquistata grazie al successo ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 9 luglio 2021) LONDRA (Inghilterra) - Matteoè già entrato nella storia ma ora vuole scrivere un lieto fine da sogno. Primo azzurro a raggiungere ladi, conquistata grazie al successo ...

Advertising

CorSport : ?? #Wimbledon, quando si gioca la finale tra #Berrettini e #Djokovic: orario, data e diretta tv ?? - OA_Sport : Sarà Novak Djokovic l'avversario di Matteo Berrettini nella finale di Wimbledon. Ma Denis Shapovalov non è andato l… - sportface2016 : Come, quando e dove seguire in diretta la finale di #Wimbledon tra #Berrettini e #Djokovic - Grmosciia : @PresidenteNoce7 Io non ho fatto in tempo a vedere Sampras ?? mi piaceva tantissimo Andre Agassi purtroppo l’ho vist… - PieEnne : Djokovic aveva vinto questo torneo ancora prima che iniziasse e chi segue il tennis lo sapeva, non è questione di t… -