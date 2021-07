Virgin River 3 | La recensione | una stagione ponte priva di autonomia

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 9 luglio 2021) Ladi3: su Netflix dal 9 luglio torna la serie tratta dai romanzi di Robyn Carr con unache non rende giustizia al cliffhanger con cui era stata annunciata. Ladi3 servirà ad analizzare per filo e per segno perché questadella serie creata da Sue Tenney e tratta dai romanzi di Robyn Carr sia unverso la4, solo un mezzo per non farci dimenticare i personaggi e passare il tempo in loro compagnia, in attesa che il futuro di tutti prenda ...