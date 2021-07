Unione nazionale consumatori contro la pubblicità sul gioco d’azzardo: necessario un testo unico per il settore (Di venerdì 9 luglio 2021) Il gioco in Italia deve essere regolamentato da un testo unico che contenga tutti i provvedimenti. Unione consumatori è contraria alla pubblicità Il settore gioco è monopolio statale, che ne regolamenta le modalità e le tassazioni. Finora è stato normato da una serie di provvedimenti insorti per aggiustare le criticità riscontrate. E’ sempre labile il L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 9 luglio 2021) Ilin Italia deve essere regolamentato da unche contenga tutti i provvedimenti.è contraria allaIlè monopolio statale, che ne regolamenta le modalità e le tassazioni. Finora è stato normato da una serie di provvedimenti insorti per aggiustare le criticità riscontrate. E’ sempre labile il L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

infoitsalute : Monitoraggio Iss: la Sardegna passa da rischio basso a moderato. In lieve aumento Rt e incidenza nazionale - L'Unio… - sarzanapartitod : ??A cent'anni dai #Fatti di #Sarzana, il 21 luglio ore 18,30 il Segretario nazionale del @pdnetwork Enrico #Letta sa… - PrimoBonacina : Ascolta l’intervista di Matteo Ranzi su #RADIO IT: ALLA SCOPERTA DI MASSIMILIANO DONA, Presidente dell’Unione Nazio… - AbdelmonemShaw7 : La malvagia Etiopia sfrutta la sede dell'Unione Africana sul suo suolo e diffama i paesi dell'Unione Africana..la n… - eyestrange : RT @Federica_1110: Io non ho nulla da condividere con quegli animali di tifosi che purtroppo la nazionale si ritrova quindi che non mi veng… -