Tokyo 2020, torcia olimpica è arrivata in città: cerimonia in stadio vuoto (Di venerdì 9 luglio 2021) La torcia olimpica è arrivata a Tokyo per una cerimonia in uno stadio vuoto, dopo la decisione delle autorità giapponesi e degli organizzatori dei Giochi di bandire gli spettatori da numerosi luoghi a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 9 luglio 2021) Laper unain uno, dopo la decisione delle autorità giapponesi e degli organizzatori dei Giochi di bandire gli spettatori da numerosi luoghi a ...

Advertising

TgLa7 : #Tokyo 2020: causa Covid, non ci sarannno spettatori - Eurosport_IT : ?? Le Olimpiadi di Tokyo saranno a porte chiuse ????????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 - MediasetTgcom24 : Tokyo 2020, esclusa la presenza di spettatori per i Giochi Olimpici #Tokyo2020 - FRANCESC0PAGANO : RT @MediasetTgcom24: Tokyo 2020, torcia olimpica è arrivata in città: cerimonia in stadio vuoto #tokyo2020 - MediasetTgcom24 : Tokyo 2020, torcia olimpica è arrivata in città: cerimonia in stadio vuoto #tokyo2020 -