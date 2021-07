Terremoto grillino sulla Giustizia | sul blog la difesa della riforma Ma tra i parlamentari M5S monta la rabbia | «Usciamo dal governo»

(Di venerdì 9 luglio 2021) «, in queste ore stiamo sentendo e leggendo ricostruzioni d’ogni tipo. Ma, per fortuna, ci sono i fatti. E i fatti dimostrano che è stato fatto un lavoro che ha consentito di salvare laprescrizione che gli altri partiti avrebbero voluto cancellare del tutto, con un colpo di penna». Così, in un lungo post pubblicato sul sito del Movimento 5 stelle, i vertici del partito provano a difendere il compromessoproposta da Marta Cartabia. Ma non sono ...

"Sulla riforma della giustizia, in queste ore stiamo sentendo e leggendo ricostruzioni d'ogni tipo. Ma, per fortuna, ci sono i fatti. E i fatti dimostrano che è stato fatto un lavoro che ha consentito ...Ildel M5S arriva fino ai Comuni chiamati alle urne: stessa confusione, stessa paralisi. ... IL MUROMaria Paola D'Orazio non va bene a prescindere : è questa la parola d'ordine in ...Come la tela di Penelope. Solo che a cucirla di giorno e a sfilarla di notte non è la stessa persona. Il «sarto» Enrico Letta ce ...La faida tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte getta il Movimento nel caos. Ma i dem vedono svanire la stabilità di un’alleanza che va dalle amministrative al ...