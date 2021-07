Temptation Island 9, Tommaso Eletti risponde alle polemiche sulla sua gelosia e rivela se con Valentina Nulli Augusti è davvero finita (Di venerdì 9 luglio 2021) L’ultima puntata di Temptation Island 2021 – andata in onda lo scorso lunedì – ha fatto parecchio discutere il web e i telespettatori affezionati del format. A dividere i fan del programma di Canale 5 ci ha pensato la coppia formata da Tommaso Eletti, 19 anni e Valentina Nulli Augusti, 40. I due hanno affrontato il falò di confronto a soli pochi giorni dall’inizio dell’avventura all’Is Morus Relais, dopo che Tommaso si è letteralmente gettato tra le braccia della tentatrice Giulia Cerin. Per Uomini e Donne Magazine, i due protagonisti del reality hanno ... Leggi su isaechia (Di venerdì 9 luglio 2021) L’ultima puntata di2021 – andata in onda lo scorso lunedì – ha fatto parecchio discutere il web e i telespettatori affezionati del format. A dividere i fan del programma di Canale 5 ci ha pensato la coppia formata da, 19 anni e, 40. I due hanno affrontato il falò di confronto a soli pochi giorni dall’inizio dell’avventura all’Is Morus Relais, dopo chesi è letteralmente gettato tra le braccia della tentatrice Giulia Cerin. Per Uomini e Donne Magazine, i due protagonisti del reality hanno ...

