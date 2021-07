Scuola: Pd, 'Lega astenuta su nostro emendamento Sostegni bis' (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - “La Lega sta distorcendo in maniera assai confusa la realtà dei fatti sulla Scuola. La sanatoria indiscriminata che loro chiedevano per i precari della Scuola non fa bene a nessuno, né ai docenti precari, né ai ragazzi”. Così in una nota congiunta Rosa Maria Di Giorgi, capogruppo Pd in commissione Cultura, e Flavia Piccoli Nardelli, della Presidenza del Gruppo Pd. “L'emendamento del Pd al Sostegni bis propone invece una procedura straordinaria che prevede una prova iniziale che, una volta superata, consente al docente di partecipare a una formazione che poi sfocerà ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - “Lasta distorcendo in maniera assai confusa la realtà dei fatti sulla. La sanatoria indiscriminata che loro chiedevano per i precari dellanon fa bene a nessuno, né ai docenti precari, né ai ragazzi”. Così in una nota congiunta Rosa Maria Di Giorgi, capogruppo Pd in commissione Cultura, e Flavia Piccoli Nardelli, della Presidenza del Gruppo Pd. “L'del Pd albis propone invece una procedura straordinaria che prevede una prova iniziale che, una volta superata, consente al docente di partecipare a una formazione che poi sfocerà ...

Advertising

AzzolinaLucia : Il problema ‘grande come una casa’ è l’ignoranza di #Pillon e il tentativo di disinformazione, suo e della Lega (e… - ivic49824555 : RT @GiancarloDeRisi: Non so se sono vere le affermazioni di Bassetti: 'scuola in presenza solo per vaccinati. Per gli altri lezioni in Dad'… - Adrianasgr1 : RT @GiancarloDeRisi: Non so se sono vere le affermazioni di Bassetti: 'scuola in presenza solo per vaccinati. Per gli altri lezioni in Dad'… - GiancarloDeRisi : Non so se sono vere le affermazioni di Bassetti: 'scuola in presenza solo per vaccinati. Per gli altri lezioni in D… - rspinazze : RT @mariopittoni: Sui precari continua la sfida PD-Lega, Pittoni: 'La riformulazione è una presa in giro' - Orizzonte Scuola Notizie https:… -