Scuola | Ecdc | “Chiusura sia extrema ratio”

(Di venerdì 9 luglio 2021) Chiudere le scuole per combattere la pandemia di Coronavirus per i governi dovrebbe essere “l’”, perché gli impatti “negativi” sui ragazzi e sulla società intera della serrata delle scuole “superano i benefici”. Pertanto, è “imperativo” che ci sia “un elevato livello di preparazione nel sistema educativo per l’anno scolastico 2021-22”. Lo sottolinea l’, l’equivalente europeo dei Cdc di Atlanta, in un rapporto pubblicato oggi. “Il consenso generale – scrive il Centro europeo per il controllo delle malattie – resta che la decisione di chiudere le scuole per controllare la pandemia di Covid-19 dovrebbe essere ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Ecdc

Adnkronos

Lo sottolinea l', l'equivalente europeo dei Cdc di Atlanta, in un rapporto pubblicato oggi. "Il consenso generale - scrive il Centro europeo per il controllo delle malattie - resta che la ...Tre rapporti del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie () permettono di capire se in Europa c'è stato un ruolo dellain presenza o a distanza nella crescita o ...Lo sottolinea l’Ecdc, l’equivalente europeo dei Cdc di Atlanta, in un rapporto pubblicato oggi. “Il consenso generale – scrive il Centro europeo per il controllo delle malattie – resta che la ...Chiudere le scuole per combattere la pandemia di Coronavirus per i governi dovrebbe essere “l’extrema ratio”, perché gli impatti “negativi” sui ragazzi e sulla società intera della serrata delle scuol ...