Roma, lotta allo spaccio: 5 arresti dei Carabinieri in poche ore, ecco dove

Roma – Sono 5 le persone arrestate nelle ultime 48 ore dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma per reati inerenti agli stupefacenti. Sequestrate inoltre centinaia di dosi di droga tra eroina, cocaina, crack, hashish e marijuana.

I controlli dei Carabinieri

I Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante nel corso di un controllo amministrativo presso una struttura ricettiva in via Cattaneo,

