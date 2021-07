Raffaella Carrà, tutta la verità sulla malattia: le ultime ore prima della scomparsa (Di venerdì 9 luglio 2021) Raffaella Carrà, tutta la verità sulla sua malattia e le ultime ore prima della improvvisa scomparsa della showgirl. Raffaella Carrà è morta nel pomeriggio del 5 luglio. Da quel giorno,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 9 luglio 2021)lasuae leoreimprovvisashowgirl.è morta nel pomeriggio del 5 luglio. Da quel giorno,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

chetempochefa : “Cosa direbbe Raffaella Pelloni a Raffaella Carrà? Hai ballato, hai cantato e hai danzato. Adesso resta lì che io m… - Agenzia_Ansa : Il Presidente SIAE Giulio Rapetti Mogol chiede ai vertici della Rai di intitolare a Raffaella Carrà, icona dello sp… - RaiTre : Cantante, presentatore TV, speaker radiofonico, attore, imitatore: Rosario @Fiorello sarà uno dei grandi ospiti a r… - adamfoureira : RT @arctemjs: . a thread of raffaella carrà being an icon ??????????? ht… - fireflyxlisa : RT @arctemjs: . a thread of raffaella carrà being an icon ??????????? ht… -