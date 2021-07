“Psyco” in nuovo brano di Arisa da oggi in radio e digitale (Di venerdì 9 luglio 2021) Da oggi, venerdì 9 luglio, è in radio e disponibile in digitale “Psyco”, il nuovo singolo di Arisa (https://Arisa.bfan.link/Psyco). “Psyco” è un brano dal sound moderno e accattivante, scritto dalla stessa Arisa insieme a Francesco Sponta, con Daniele Autore (a.k.a. Danusk), Torine Michelle Bjåland e Viktoria Reitan per la parte musicale. «“Psyco” è una canzone che parla di me, di come sono, di come la penso sull’amore adesso, dall’ultima volta che mi ha delusa. Sento il bisogno di ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 9 luglio 2021) Da, venerdì 9 luglio, è ine disponibile in”, ilsingolo di(https://.bfan.link/). “” è undal sound moderno e accattivante, scritto dalla stessainsieme a Francesco Sponta, con Daniele Autore (a.k.a. Danusk), Torine Michelle Bjåland e Viktoria Reitan per la parte musicale. «“” è una canzone che parla di me, di come sono, di come la penso sull’amore adesso, dall’ultima volta che mi ha delusa. Sento il bisogno di ...

Advertising

MontiFrancy82 : VENERDÌ 9 LUGLIO ARRIVA IN RADIO E IN DIGITALE “PSYCO”, IL NUOVO SINGOLO DI @ARISA_OFFICIAL - RadioWebItalia : “Psyco”, il nuovo singolo di Arisa @RadioWebItalia - RadioWebItalia : “Psyco”, il nuovo singolo di Arisa @RadioWebItalia - DietrolaNotizia : Arisa: da oggi in radio e in digitale il nuovo singolo 'Psyco' - staibenesudime : @blurryxlines io ?? te io preferisco più il genere di potevi fare di più, ortica.. pensavo che l’album nuovo seguis… -