Ostia | beccati a rubare sulle auto in sosta | fermati dai Carabinieri

(Di venerdì 9 luglio 2021) Durante la mattinata di ieri, una pattuglia deidinel transitare in viale del Lido ha notato una coppia, un 40enne e una 45enne entrambi con precedenti penali, che stavano armeggiando vicino alla portiera di un’parcheggiata in strada.si per controllare meglio, i militari hanno appurato che i due avevano già asportato dalla vettura e sistemati a terra vari oggetti ed erano in procinto di andarsene. Immediatamente bloccati “con le mani nel sacco”, i due sono stati arrestati per furto aggravato e accompagnati in caserma per l’udienza di convalida, mentre la refurtiva è stata totalmente ...