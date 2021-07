Orrore in Honduras in 600 linciano un italiano fino alla morte: credono abbia ucciso il suo vicino di casa (Di venerdì 9 luglio 2021) Giorgio Scanu, un italiano residente in Honduras, è stato ucciso in un villaggio nel sud del Paese da una folla inferocita che ha anche dato fuoco alla sua casa, accusandolo di aver ucciso un suo ... Leggi su globalist (Di venerdì 9 luglio 2021) Giorgio Scanu, unresidente in, è statoin un villaggio nel sud del Paese da una folla inferocita che ha anche dato fuocosua, accusandolo di averun suo ...

Giorgio Scanu, un italiano residente in Honduras, è stato ucciso in un villaggio nel sud del Paese da una folla inferocita che ha anche dato fuoco alla sua casa, accusandolo di aver ucciso un suo vicino di casa. Lo ha reso noto la polizia, ...

Shock per la notizia che arriva dall'Honduras: un italiano residente nel sud del Paese è stato linciato da una folla inferocita che ha anche dato fuoco alla sua casa, accusandolo di aver ucciso il suo vicino. La notizia è stata ...

Il fatto si è verificato in un villaggio a circa 80 chilometri a sud di Tegucigalpa. La folla avrebbe anche dato fuoco alla casa dell'uomo ...

HONDURAS – E' stato ucciso all'interno della sua abitazione da una folla inferocita di ben 600 persone che dopo averlo ammazzato, ha anche dato fuoco alla sua casa, accusandolo di aver ucciso il suo vicino di casa.

