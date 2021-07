“Music for cinema” | da oggi in edicola la seconda uscita della collezione dedicata al Maestro Ennio Morricone

(Di venerdì 9 luglio 2021)9 luglio arriva infor– volume 2”, ladi “Complete Collection”, la collana che raccoglie in 15 volumi il megliovastissima produzione di, ad un anno dalla sua scomparsa. Tra le iniziative organizzate per celebrare il genio del grande, “Complete Collection” è una selezione di temi che trae origine dal cofanetto “The complete Edition”, curata e scelta dallo stesso artista e indicata da lui come ...

Advertising

CrescenzoFilo : RT @RDS_official: Jennifer Lopez e il nuovo singolo: così 'cambia il passo' nella vita come nella musica ?? - jordijaywebde : RT @radiomusicfree: Oggi su - chemikangelo : RT @radiomusicfree: Questa sera su - VAgnoletto : RT @2001Dopo: Genova'01 rilancia la lotta dei palestinesi con Luisa Morgantini, presidente di Assopace Palestina 18 luglio h1430 'Democrazi… - VAgnoletto : RT @2001Dopo: Teatro-canzone “VENTI DI GENOVA” tratto da “LA RIVOLUZIONE NON È CHE UN SENTIMENTO. 20 interviste a #20anniG8 di Genova” pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Music for

Revenews

DA TODD HAYNES SPERAVAMO MEGLIO Come scriveva Baudelaire, "fathoms the sky" . Con queste ..." "Venus in Furs," "Black Angels Death Song," "There She Goes Again," "I'm WaitingThe Man", "...Il 25 luglio infatti, a Castellinaldo d'Alba presso il Belvedere, Cosentino terrà un innovativo ed originale concerto: Algorithmicacoustic guitar, una sperimentazione studiata ...«Love & Truth» è il primo album di Crushed Velvet & The Velveteers per l'etichetta fondata dallo stesso Evans, la Vintage League Music.Amici 20, Deddy fa una confessione: "Sono ancora tanto spaesato" Deddy, giovane cantante reduce dall’estremamente soddisfacente esperienza ad Amici 20, ha ...