Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin sbarca su Switch e PC (Di venerdì 9 luglio 2021) Dopo mesi di hype, numerosi trailer e una prova gratuita, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin di Capcom è finalmente disponibile su PC tramite Steam e Nintendo Switch. La storia segue la nascita di un mitico Rathalos noto come Razewing Ratha. Come Rider, sarà vostro compito allevarlo e proteggerlo. "Tu sei il nipote di Red, un illustre Rider del passato. Tutto ha inizio dal tuo incontro con Ena, una ragazza wyverniana a cui è stato affidato un uovo di Rathalos che racchiude una creatura di devastante potenza", si legge nella descrizione ufficiale. "Parti per un viaggio che metterà ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 9 luglio 2021) Dopo mesi di hype, numerosi trailer e una prova gratuita,2:ofdi Capcom è finalmente disponibile su PC tramite Steam e Nintendo. La storia segue la nascita di un mitico Rathalos noto come Razewing Ratha. Come Rider, sarà vostro compito allevarlo e proteggerlo. "Tu sei il nipote di Red, un illustre Rider del passato. Tutto ha inizio dal tuo incontro con Ena, una ragazza wyverniana a cui è stato affidato un uovo di Rathalos che racchiude una creatura di devastante potenza", si legge nella descrizione ufficiale. "Parti per un viaggio che metterà ...

Advertising

Eurogamer_it : #MonsterHunterStories2WingsofRuin è finalmente disponibile su #Switch e #PC. - giochiscontati : Disponibile la demo di Monster Hunter Stories 2 e altri due titoli in free weekend #MonsterHunterStories2 #TheCrew2… - MaryEEvee_ : RT @PokeMillennium: Monster Hunter Stories 2: la versione fisica non richiederà download aggiuntivi Articolo di @MaryEEvee_ #PokemonMillenn… - PCGamingit : Monster Hunter Stories 2 - La Demo è disponibile su Steam - - PokeMillennium : Monster Hunter Stories 2: la versione fisica non richiederà download aggiuntivi Articolo di @MaryEEvee_… -