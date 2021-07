Monitoraggio Iss, l’indice Rt in crescita a 0,66. Aumentano i casi di variante Delta (Di venerdì 9 luglio 2021) l’indice di contagio Rt è in risalita a 0.66 rispetto allo 0.63 della scorsa settimana, mentre l’incidenza dei casi di Covid-19 in Italia arriva a 11 ogni ogni 100mila abitante rispetto ai 9 di sette giorni fa. Questi i dati contenuti nella bozza del Monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute sull’andamento dei contagi da Coronavirus in Italia ora all’esame della cabina di regia. E dove si parla anche della variante Delta in crescita: «Questa variante – si legge nel rapporto – sta portando ad un aumento dei ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 luglio 2021)di contagio Rt è in risalita a 0.66 rispetto allo 0.63 della scorsa settimana, mentre l’incidenza deidi Covid-19 in Italia arriva a 11 ogni ogni 100mila abitante rispetto ai 9 di sette giorni fa. Questi i dati contenuti nella bozza delsettimanale dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute sull’andamento dei contagi da Coronavirus in Italia ora all’esame della cabina di regia. E dove si parla anche dellain: «Questa– si legge nel rapporto – sta portando ad un aumento dei ...

