Milan | Maldini ha individuato il colpo per completare il centrocampo

Leggi su serieanews

(Di venerdì 9 luglio 2021) Ilè al lavoro per rinforzare il. Dopo Tonali i rossoneri sono sulle tracce del centrocampista del Marsiglia Kamara In casail mercato in entrata è la priorità e, nonostante gli addii di Gianluigi Donnarumma ed Hakan Calhanoglu, la società è al lavoro per mettere a disposizione di Stefano Pioli la miglior Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.