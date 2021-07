Mattarella asso nella Manica

(Di venerdì 9 luglio 2021) Come un’inarrestabile punta della Nazionale azzurra, a conclusione della sua visita di Stato in Francia, il presidenteè tornato a Roma con la soddisfazione di chi ha segnato due gol importanti. Il primo, costruito con un’azione che viene da lontano, è l’archiviazione definitiva delle tensioni di due anni fa. Tutti d’accordo per stendere un velo di silenzio e archiviare per sempre la stagione del corteggiamento di qualche violento manifestante parigino. Acqua passata, gli ambasciatori hanno riposto gli estintori, non se ne parli più, anche se avrebbe certo aiutato un minimo di elaborazione sul passaggio dall’euforia dei rivoltosi alla misura dei ...

Come un'inarrestabile punta della Nazionale azzurra, a conclusione della sua visita di Stato in Francia , il presidenteè tornato a Roma con la soddisfazione di chi ha segnato due gol importanti. Il primo, costruito con un'azione che viene da lontano, è l'archiviazione definitiva delle tensioni di due anni ...... e decise di metter in piedi una coalizione (l'Alleanza dei progressisti) pronta a farepiglia ... ma soprattutto influire sulla nomina del successore del presidente. Che sembra essere ...Missioni sulle due sponde del Canale. Domenica a Wembley per la finalissima, intanto ha già vinto con Macron in Francia ...Mentre la FIGC è al lavoro per organizzare la trasferta di 1000 tifosi della Nazionale italiana per la finale di Euro 2020 a Wembley, arrivano conferme circa la presenza del Presidente della ...