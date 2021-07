Mancini 'solo divertendosi si vince una finale' (Di venerdì 9 luglio 2021) "Bisogna divertirsi, solo cosi' si vince una finale": a 48 ore da Italia - Inghilterra, Roberto Mancini racconta al sito dell'Uefa come prepara la finale di Wembley. "E' una partita diversa - spiega ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 9 luglio 2021) "Bisogna divertirsi,cosi' siuna": a 48 ore da Italia - Inghilterra, Robertoracconta al sito dell'Uefa come prepara ladi Wembley. "E' una partita diversa - spiega ...

Advertising

ZZiliani : Comunque finisca #EURO2020, #Mancini va ringraziato non solo per aver presentato un’#Italia più offensiva ed europe… - giannipinoli : #shapovalov è un folle totale come solo i mancini possono essere #Wimbledon - SIMONE4ESPOSITO : RT @cmdotcom: #Bonucci: 'Vogliamo fare qualcosa di storico. Europeo pro-#Inghilterra? Solo chiacchiere. I meriti di #Mancini, su #Belotti,… - sportli26181512 : Non solo Kane e Sterling: l'Inghilterra ha anche altro. Ma si può colpire: Non solo Kane e Sterling: l’Inghilterra… - 100kgdicarote : @ipocodriaca Solo se metti Mancini -