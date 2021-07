“Ma quella…”. Chiara Ferragni, la reazione del piccolo Leone fa impazzire i fan: “Mi sono sciolta, che emozione!” (Di venerdì 9 luglio 2021) Non si fa che parlare di Fedez e Chiara Ferragni, in questi giorni. La bellissima imprenditrice digitale si trova a Cannes per promuovere il suo temporary bar e per partecipare al red carpet del Festival. Tuttavia, gran parte di Milano è tappezzata di cartelloni pubblicitari col suo volto (ma anche tutto il resto del mondo, considerando la sua popolarità). Quello che ha fatto scalpore è che Leone, un bimbo normale, felice e dolce, appena l’ha vista su un cartellone è rimasto di stucco. Naturalmente il figlioletto di tre anni non è andato a Cannes e l’aspetta a Milano con papà Fedez, tata Rosalba e i nonni. Ma un gesto del bimbo lontano ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 9 luglio 2021) Non si fa che parlare di Fedez e, in questi giorni. La bellissima imprenditrice digitale si trova a Cannes per promuovere il suo temporary bar e per partecipare al red carpet del Festival. Tuttavia, gran parte di Milano è tappezzata di cartelloni pubblicitari col suo volto (ma anche tutto il resto del mondo, considerando la sua popolarità). Quello che ha fatto scalpore è che, un bimbo normale, felice e dolce, appena l’ha vista su un cartellone è rimasto di stucco. Naturalmente il figlioletto di tre anni non è andato a Cannes e l’aspetta a Milano con papà Fedez, tata Rosalba e i nonni. Ma un gesto del bimbo lontano ...

Advertising

SillyTizia : @Somnambulist91 I FEEL YA REALLY Per di più aver la carnagione chiara manco quella degli zombie non aiuta T ~ T - antaartide : @iceblud quella pazza della chiara mi ha trovato un posto un'ora e mezzo prima del concerto - Chiara_golden : @W4LLS4LLY Oohh ma sono io quella... ily - _wintermochii__ : Tutt* che hanno la modalità chiara o scura mentre io ho quella 'luci soffuse' perché quando avevo twt all'inizio er… - nontelodicomai : Come fa chiara ferragni ad avere quella caviglia così meravigliosamente sottile con questi 50 gradi? Perché noi abb… -