L’ultimo pellegrinaggio di Raffaella Carrà | andrà da Padre Pio un’ultima volta L’annuncio durante l’omelia

Si stanno tenendo in questi momenti a Roma, presso la Basilica di Santa Maria in Ara Coeli, L'ultimo saluto a Raffaella Carrà. Come pre-annunciato da Sergio Japino nel suo lungo comunicato, la funzione e tutti gli annessi sono stati organizzati seguendo le ultime disposizioni della Carrà. Raffaella Carrà, la più amata dagli italiani, la Regina della televisione, è venuta a mancare a 78 anni dopo una lunga e faticosa lotta contro un tumore al polmone. L'ultimo viaggio di Raffaella Carrà durante il funerale di ...

