LIVE Tour de France | tappa di oggi in DIRETTA | Sean Bennett | Goldstein e Latour in fuga

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE15.05 Siamo entrati negli ultimi cento chilometri. 15.02 Ricordiamo i nomi dei tre fuggitivi:(Qhubeka-Nexthash), Omer(Israel-Start Up-Nation) e Pierre La(TotalEnergies). 14.58 Mancano 104 chilometri all’arrivo. 14.54 Laprosegue senza grandi emozioni. 14.49 Tre minuti, ora, il vantaggio dei fuggitivi. 14.44 Colbrelli vince la volata per il quarto posto al traguardo volante. Cavendish non ha fatto lo sprint. 14.40 Mancano ...