LIVE Djokovic-Shapovalov 7-6 2-3, Wimbledon 2021 in DIRETTA: il serbo annulla tre palle break (Di venerdì 9 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Profondo Djokovic, il canadese prova col rovescio lungolinea ma sbaglia. 15-40 Scambio durissimo con un muro contro muro, alla fine è Djokovic a sbagliare e a concedere due palle break al canadese. 15-30 Spinge benissimo Shapovalov da fondo campo col dritto, molto bravo il canadese!!! 15-15 Scelta di tempo non perfetta di Djokovic che poi a rete riesce a fare la differenza. 0-15 Passante in corsa estremamente incisivo di Shapovalov, la volée di Djokovic finisce in rete. 3-2 ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Profondo, il canadese prova col rovescio lungolinea ma sbaglia. 15-40 Scambio durissimo con un muro contro muro, alla fine èa sbagliare e a concedere dueal canadese. 15-30 Spinge benissimoda fondo campo col dritto, molto bravo il canadese!!! 15-15 Scelta di tempo non perfetta diche poi a rete riesce a fare la differenza. 0-15 Passante in corsa estremamente incisivo di, la volée difinisce in rete. 3-2 ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Djokovic-Shapovalov 4-5 Wimbledon 2021 in DIRETTA: il canadese al servizio per il set - #Djokovic-Shapovalov… - _yayus : RT @SkySport: Wimbledon, Djokovic-Shapovalov: risultato LIVE della seconda semifinale ? #DjokovicShapovalov Su Sky Sport Uno, Sky Sport Ten… - andreastoolbox : Wimbledon, Djokovic Shapovalov: risultato LIVE della seconda semifinale | Sky Sport - NaniChampion : RT @SkySport: Wimbledon, Djokovic-Shapovalov: risultato LIVE della seconda semifinale ? #DjokovicShapovalov Su Sky Sport Uno, Sky Sport Ten… - MarcoFinizio74 : Berrettini batte Hurkacz 6-3, 6-0, 6-7, 6-4 e vola in finale a Wimbledon contro uno tra Djokovic e Shapovalov… -