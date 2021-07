L’energia dal sole piace ai bergamaschi (Di venerdì 9 luglio 2021) Il fotovoltaico piace ai bergamaschi. Lo rivelano le risposte all’indagine de L’Eco di Bergamo, pubblicata su eco.bergamo, il supplemento mensile di ambiente, ecologia, green economy. Due dati balzano subito agli occhi. Il primo: più di un bergamasco su due, il 55,91%, ha già avuto un’esperienza diretta con i sistemi fotovoltaici. Di questi, il 53,57% ha un impianto fotovoltaico ma è connesso solo alla rete, mentre il 32,1% ha installato anche la nuova tecnologia di accumulo delL’energia prodotta ma non consumata. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 9 luglio 2021) Il fotovoltaicoai. Lo rivelano le risposte all’indagine de L’Eco di Bergamo, pubblicata su eco.bergamo, il supplemento mensile di ambiente, ecologia, green economy. Due dati balzano subito agli occhi. Il primo: più di un bergamasco su due, il 55,91%, ha già avuto un’esperienza diretta con i sistemi fotovoltaici. Di questi, il 53,57% ha un impianto fotovoltaico ma è connesso solo alla rete, mentre il 32,1% ha installato anche la nuova tecnologia di accumulo delprodotta ma non consumata.

