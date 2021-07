Latte Lath alla Spal: tutto confermato (Di venerdì 9 luglio 2021) Un bel colpo per la Spal. tutto confermato rispetto a quanto vi avevamo anticipato qualche giorno fa, accordo con l’Atalanta per il prestito di Emanuele Lath, attaccante classe 1999 reduce da una buonissima stagione in Serie C con la Pro Patria. Adesso la possibilità di un salto di categoria. FOTO: Sito ufficiale Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 luglio 2021) Un bel colpo per larispetto a quanto vi avevamo anticipato qualche giorno fa, accordo con l’Atalanta per il prestito di Emanuele, attaccante classe 1999 reduce da una buonissima stagione in Serie C con la Pro Patria. Adesso la possibilità di un salto di categoria. FOTO: Sito ufficiale Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

