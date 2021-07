L’attacco ransomware a Kaseya è stato codificato per non colpire la Russia (Di venerdì 9 luglio 2021) (foto: Unsplash)Quello che sembrava un attacco ransomware indiscriminato, visto che ha colpito e bloccato migliaia di aziende piccole e grandi negli Stati Uniti e in altre parti del mondo, forse così indiscriminato non era. Secondo esperti di sicurezza informatica il malware che ha colpito il fornitore americano di servizi informatici, Kaseya, e a pioggia i suoi clienti, potrebbe essere stato codificato per non danneggiare proprio tutti. I ricercatori di Trustwave hanno scoperto infatti che il virus ha evitato i sistemi dei paesi dell’ex Unione Sovietica. Trustwave ha affermato che il ransomware “evita i ... Leggi su wired (Di venerdì 9 luglio 2021) (foto: Unsplash)Quello che sembrava un attaccoindiscriminato, visto che ha colpito e bloccato migliaia di aziende piccole e grandi negli Stati Uniti e in altre parti del mondo, forse così indiscriminato non era. Secondo esperti di sicurezza informatica il malware che ha colpito il fornitore americano di servizi informatici,, e a pioggia i suoi clienti, potrebbe essereper non danneggiare proprio tutti. I ricercatori di Trustwave hanno scoperto infatti che il virus ha evitato i sistemi dei paesi dell’ex Unione Sovietica. Trustwave ha affermato che il“evita i ...

Advertising

HDblog : RT @HDblog: Microsoft e il falso aggiornamento via mail: così gli hacker sfruttano l'attacco a Kaseya - togone76 : RT @HDblog: Microsoft e il falso aggiornamento via mail: così gli hacker sfruttano l'attacco a Kaseya - HDblog : Microsoft e il falso aggiornamento via mail: così gli hacker sfruttano l'attacco a Kaseya - SBenato : Attenzione una gang di #cybercriminali sfruttando l’attacco #ransomware veicolato nei giorni scorsi agli utilizzato… - LordZanna : RT @arturodicorinto: la banda del ransomware #REvil chiede 70 milioni di dollari per pubblicare un decryptor universale in grado di sblocca… -