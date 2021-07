La variante Delta preoccupa l' Europa | tutti i Paesi pronti a nuove restrizioni sui viaggi

(Di venerdì 9 luglio 2021) Lacorre ine, in vista dell'estate e della ripresa del turismo , mette in allerta. A partire dall'Italia dove oggi Gianni Rezza, direttore generale Prevenzione del ...

RobertoBurioni : I vaccini (tutti quelli autorizzati) funzionano benissimo contro la variante Delta. Vaccinatevi alla svelta perché… - ladyonorato : Su 117 morti “con” variante Delta, 19 erano inoculati con una dose, 50 con due dosi, 44 non erano inoculati. Neppu… - TgLa7 : #BioNtech e #Pfizer hanno sviluppato un vaccino anti #Covid19 contro la variante #Delta e vogliono verificarne pres… - viviana_ribes24 : RT @Informa_Press: Aumento casi e rischio chiusure ad Agosto. Intanto anche la chiesa invita alla vaccinazione - JonnyLasalandra : @Cartabellotta Si ma mettetevi d accordo c è chi dice che la variante delta resistente ai vaccini Chi dice di non… -

Ultime Notizie dalla rete : variante Delta

Pfizer e BioNtech hanno sviluppato un vaccino anti Covid - 19 contro lae vogliono verificarne presto l'efficacia. È quello che hanno reso noto i produttori stessi, in una nota ufficiale. Un primo adeguamento del farmaco è stato già prodotto negli ...Poi con la, o comunque con il vaccino attuale, credo che il rinforzo sia necessario anche se non abbiamo ancora una standardizzazione della valutazione dell'efficacia'. Per quanto ...Santiago del Cile, 09 lug 20:39 - (Agenzia Nova) - Le autorità sanitarie del Cile hanno reso noto oggi il rilevamento di dieci nuovi casi della variante Delta del nuovo coronavirus nel Paese. Si ...Secondo la Fondazione Gimbe in Sardegna c'è stato un incremento del 22% dei nuovi positivi che ha superato la soglia delle 20 unità al giorno, mentre a giugno si era arrivati a numeri con una sola cif ...