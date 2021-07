Inghilterra, Southgate avvisa l’Italia: “Wembley ci dà energie incredibili” (Di venerdì 9 luglio 2021) Mancano poco più di quarantotto ore alla finale di Euro 2020 tra Inghilterra e Italia. Gareth Southgate, commissario tecnico dei britannici, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per fare il punto della situazione in vista della sfida. Di seguito le sue parole: “Siamo gasati di poter giocare la finale di un europeo. Per il nostro paese il nostro percorso è stato un bel viaggio, ma ora siamo in finale e le finali si giocano con l’obbligo di vincerle. Siamo contenti del traguardo ma non possiamo pensare di aver raggiunto l’obiettivo. La nostra ambizione e convinzione è quella di entrare in campo per alzare la coppa”. Poi, si sofferma ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 luglio 2021) Mancano poco più di quarantotto ore alla finale di Euro 2020 trae Italia. Gareth, commissario tecnico dei britannici, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per fare il punto della situazione in vista della sfida. Di seguito le sue parole: “Siamo gasati di poter giocare la finale di un europeo. Per il nostro paese il nostro percorso è stato un bel viaggio, ma ora siamo in finale e le finali si giocano con l’obbligo di vincerle. Siamo contenti del traguardo ma non possiamo pensare di aver raggiunto l’obiettivo. La nostra ambizione e convinzione è quella di entrare in campo per alzare la coppa”. Poi, si sofferma ...

Advertising

SkySport : Inghilterra, Southgate: 'L'Italia è eccezionale, ma noi siamo gasati. La finale va vinta' ? #ItaliaInghilterra FINA… - ILOVEPACALCIO : #Southgate verso #ItaliaInghilterra: «Siamo gasati, le finali si giocano con l’obbligo di vincere» - Ilovepalermoc… - Fantacalciok : Inghilterra, Southgate: “Siamo obbligati a vincere la finale” - infoitsport : Inghilterra, Southgate: 'Le finali si vincono. Dobbiamo fare molta strada per essere come l'Italia' - enzoro53 : RT @ilgiornale: L'Italia di Mancini corre di più e tira di più in porta rispetto all'Inghilterra di Southgate che fa paura sulle palle da f… -