Impennata di contagi negli ultimi 7 giorni. Ma i vaccini tengono (Di venerdì 9 luglio 2021) I quasi 1400 casi registrati ieri confermano che il contagio sta accelerando. Secondo i dati del monitoraggio settimanale forniti da Istituto Superiore di Sanità (Iss) e Ministero della Salute, l'incidenza negli ultimi sette giorni è salita da nove a undici casi ogni centomila abitanti. Fortunatamente, i nuovi focolai non stanno portando più persone in ospedale o al decesso. Nell'ultima settimana, le vittime sono scese ai livelli più bassi dalla scorsa estate e i reparti continuano a svuotarsi. I ricoverati in … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

