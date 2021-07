"Il tumore scritto nei geni". Morte Raffaella Carrà, il precedente della madre: la drammatica verità del luminare (Di venerdì 9 luglio 2021) Nel giorno dei funerali della mitica Raffaella Carrà, morta lo scorso 5 luglio a Roma, nel giorno in cui l'Italia intera si stringe attorno al mito della televisione, continuano ad emergere dettagli sui suoi ultimi mesi di vita. A portarla via, ha rivelato Dagospia, è stato un tumore ai polmoni. Su Dago si legge un resoconto approfondito del calvario della mitica Raffaella: "Prima di essere portata alla Clinica Villa del Rosario di Roma, dov'è morta, Raffaella Carrà era stata ricoverata anche al Policlinico Gemelli. La conduttrice ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Nel giorno dei funeralimitica, morta lo scorso 5 luglio a Roma, nel giorno in cui l'Italia intera si stringe attorno al mitotelevisione, continuano ad emergere dettagli sui suoi ultimi mesi di vita. A portarla via, ha rivelato Dagospia, è stato unai polmoni. Su Dago si legge un resoconto approfondito del calvariomitica: "Prima di essere portata alla Clinica Villa del Rosario di Roma, dov'è morta,era stata ricoverata anche al Policlinico Gemelli. La conduttrice ...

