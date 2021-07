GTA Online | nuove mappe Sopravvivenza in arrivo

Leggi su gamerbrain

(Di venerdì 9 luglio 2021) Un’ondata di caos e violenza sta travolgendo Los Santos: branchi di invasori armati assediano il territorio, dal demolitore di La Puerta ai Vespucci Canals. Preparati e combatti i Ballas, i Vagos e altri criminali in setteSopravvivenze, ora disponibili. Come ricompensa per il coraggio e per i rischi corsi fronteggiando implacabili orde di avversari, riceverai GTA$ e RP doppi in tutte le Sopravvivenze; competendo nelle setteSopravvivenze, invece, riceverai un lauto bonus da 100.000 GTA$ entro 72 ore Tieni d’occhio gli eventi Freemode e le Sfide Freemode: ti frutteranno ricompense triple fino al 19 luglio. Aggiornamento estivo di GTA ...