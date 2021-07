Golf | Scottish Open 2021 | Jon Rahm da applausi | grande rimonta di Migliozzi

Leggi su sportface

(Di venerdì 9 luglio 2021) A metà gara, sono ben tre i giocatori al comando dello, torneo delle Rolex Series European Tour. Jack Senior è riuscito a rimanere in vetta dopo il primo round grazie allo score di 131 (-11). Stesso punteggio anche per il numero uno del ranking Jone Thomas Detry. Ottime notizie per i colori azzurri, con uno straordinario Guidoche ha guadagnato ben 73 posizioni. L’italiano si è portato dal 96° al 23° posto con 137 (-5). Bene anche Francesco Molinari, volato dalla 131esima alla 62esima piazza con 140 (-2). In top 50 Renato Paratore e Nino Bertasio, al 39° posto con 138 ...