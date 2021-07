Giorgio Scanu, l’italiano linciato da 600 persone e ucciso in Honduras (Di venerdì 9 luglio 2021) La folla inferocita aveva decretato la sua sentenza di colpevolezza, pur senza alcun processo. Una storia di giustizia fai da te dietro l’uccisione di Giorgio Scanu, il cittadini italiano brutalmente picchiato e linciato in Honduras. Per le profonde ferite su tutto il corpo, l’uomo è deceduto qualche ora dopo esser arrivato in ospedale. Il tutto sotto gli occhi della Polizia locale che non è riuscita a fermare quel pestaggio che ha portato a una morte violenta e brutale. Coltelli, machete e pietre. Poi schiaffi, pugni e calci. Così circa 600 persone – che vivono a Santa Ana de Yusguare, nella zona Sud ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) La folla inferocita aveva decretato la sua sentenza di colpevolezza, pur senza alcun processo. Una storia di giustizia fai da te dietro l’uccisione di, il cittadini italiano brutalmente picchiato ein. Per le profonde ferite su tutto il corpo, l’uomo è deceduto qualche ora dopo esser arrivato in ospedale. Il tutto sotto gli occhi della Polizia locale che non è riuscita a fermare quel pestaggio che ha portato a una morte violenta e brutale. Coltelli, machete e pietre. Poi schiaffi, pugni e calci. Così circa 600– che vivono a Santa Ana de Yusguare, nella zona Sud ...

