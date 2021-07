Generation Equality Forum | non può esserci un futuro migliore senza giustizia di genere

(Di venerdì 9 luglio 2021) di Simona Lanzoni e Martina Daelli Quaranta miliardi di dollari per sostenere gli sforzi verso l’avanzamento della parità dinel mondo nei prossimi cinque anni! È questa la promessa fatta da diversi governi, agenzie internazionali, imprese e fondazioni filantropiche al, un grande evento internazionale sulle donne e i loro diritti che si è chiuso a Parigi questo 2 luglio. L’ultima conferenza mondiale sulle donne, che aveva adottato la dichiarazione e la piattaforma d’azione di Pechino con le priorità per raggiungere le pari opportunità, si era tenuta 26 anni fa. Ma dal 1995 ad oggi troppo ...

fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: #GENERATIONEQUALITYFORUM Donne e ragazze da tutto il mondo si sono scambiate esperienze e hanno discusso delle sfide e dei… - ilfattoblog : #GENERATIONEQUALITYFORUM Donne e ragazze da tutto il mondo si sono scambiate esperienze e hanno discusso delle sfid… - irene_solmone : RT @lavoceinfo: Il nuovo sistema sviluppato dagli organizzatori del Generation Equality Forum fa ben sperare di @alecasarico e @irene_solm… - InsideMarketing : ?? @Facebook, @Twitter, @Google e #TikTok hanno annunciato la nascita di nuovi strumenti social durante l’ultimo UN… - salva_lat : RT @lavoceinfo: Il nuovo sistema sviluppato dagli organizzatori del Generation Equality Forum fa ben sperare di @alecasarico e @irene_solm… -

Ultime Notizie dalla rete : Generation Equality

Il Fatto Quotidiano

L'annuncio è stato fatto durante ilForum convocato da UN Women che si è svolto a Parigi dal 30 giugno al 2 luglio. La Gates Foundation ha impegnato 1,4 dei 2,1 miliardi di ...... Annie Lennox , Julia Gillard per citarne alcune ( qui tutte le firmatarie ) il primo luglio nel corso delForum dell'Onu, che si è tenuto a Parigi dopo un anno di consultazioni ...Un quarto di secolo dopo la Conferenza mondiale sulle donne di Pechino del 1995, l’ente delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere e l’empowerment femminile ha organizzato dal 30 giugno al 2 ...Si è conclusa la settimana di eventi del Generation Equality Forum convocato a Parigi da Un Women. Per tutti (comprese Kamala Harris e Hillary Clinton) è tempo di passare dalla retorica ai fatti, ...