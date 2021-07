Advertising

MediasetTgcom24 : Focolaio a Roma dopo un evento musicale in un locale all'aperto #covid - Nuvolina22 : RT @MediasetTgcom24: Focolaio a Roma dopo un evento musicale in un locale all'aperto #covid - CorriereCitta : Covid a Roma, scoppia il focolaio: 30 ragazzi positivi dopo un evento musicale - Leaderdelsettor : RT @HuffPostItalia: Focolaio a Roma dopo evento in locale all'aperto: 30 positivi. Senza sintomi vaccinata doppia dose - giuliog : RT @RaiNews: Tra gli infettati anche una giovane che aveva già ricevuto le due dosi del vaccino, l'unica a non avere sintomi #COVID19 ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Focolaio Roma

Rai News

...DEI VACCINI IN ITALIA - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA E A MILANO ) che sarebbero nati dal... Ma nei giorni scorsi siamo stati contattati da varie Asl d'Italia:4 e Rieti, in primis che ......dalla regione Puglia le attività di tracciamento degli studenti in relazione a questo... Ma nei giorni scorsi siamo stati contattati da varie Asl d'Italia:4 e Rieti, in primis che ora ...Coronavirus. Covid, trenta casi in tutta Italia: il focolaio dopo una vacanza in Puglia. Secondo le ricostruzioni, la vacanza in questione si sarebbe svolta in Puglia, a Manfredonia. Secondo il Minist ...Una trentina di ragazzi, intorno ai 20 anni, sono risultati positivi al Covid dopo che alcuni di loro avevano partecipato a un evento musicale nel giardino esterno di un locale di Roma 10 giorni fa ...