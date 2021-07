Euro 2020, vi ricordate di Byron Moreno? Lancia una bomba sull’Italia (Di venerdì 9 luglio 2021) Byron Moreno torna a parlare della nazionale italiana, questa volta lo fa via Twitter. Le sue dichiarazioni su Euro 2020 sono sconvolgenti. Euro 2020, Byron Moreno (Getty Images)Se il match di diciannove anni fa tra la Corea del Sud e l’Italia fosse stata una serie tv, sarebbe stata senza dubbio una produzione fantasy. Coreani non espulsi, gol regolare per gli azzurri annullato, espulsione per Totti per simulazioni quando era netto rigore. Tutto sembra inverosimile, eppure era premeditato. Eh sì, perché Byron ... Leggi su chenews (Di venerdì 9 luglio 2021)torna a parlare della nazionale italiana, questa volta lo fa via Twitter. Le sue dichiarazioni susono sconvolgenti.(Getty Images)Se il match di diciannove anni fa tra la Corea del Sud e l’Italia fosse stata una serie tv, sarebbe stata senza dubbio una produzione fantasy. Coreani non espulsi, gol regolare per gli azzurri annullato, espulsione per Totti per simulazioni quando era netto rigore. Tutto sembra inverosimile, eppure era premeditato. Eh sì, perché...

Advertising

EURO2020 : ??? EURO 2020 semi-finals ?? #EURO2020 - ImpressionistAL : DeNiro, Pesci, Pacino, Soprano & Vito Corleone reaction to Italy reaching the Euro 2020 final. ???? - SkySport : ?? LA FINALE DEGLI EURO 2020 PRENDE FORMA ???? ITALIA-INGHILTERRA ?????????????? ?? L’11 luglio a WEMBLEY ?? ? ? Nascono i gagl… - lucaregis1 : RT @rickymeggiato: La Juventus è in testa alla classifica dei marcatori di Euro 2020. In più, la sua difesa, quella logora, quella da mette… - Mariell81093028 : RT @Claplaz: La7 spa chiude il 2020 con 6,48 milioni di euro di perdite. Nonostante il passaggio a Urbano Cairo nel 2013, il gruppo televis… -