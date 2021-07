Diario Italia | vs Inghilterra

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 9 luglio 2021) Subito dopo i rigori, a caldo, Roberto Mancini si è avvicinato ai microfoni con l’aria di un’aquila scesa dalla cima di un ghiacciaio. Come sempre sotto controllo, elegante, impossibile da scomporre come un quadro dietro al vetro. Sembrava quasi che non fosse successo niente di eccezionale, pochi minuti prima, che la sua camicia e la sua cravatta non fossero state tirate in tutte le direzioni da cento abbracci, che i suoi capelli non fossero passati attraverso i cicloni delle grida di gioia dei suoi collaboratori, dei suoi giocatori. L’aveva appena battuto la Spagna ai rigori dopo una partita durissima, come possono essere le partite di calcio in cui gli avversari ...