Ddl Zan | RonzulliFi | bene Marcucci ora si torni al dialogo

Ddl Zan: Ronzulli(Fi), bene Marcucci ora si torni al dialogo (Di venerdì 9 luglio 2021) "Spero che le giuste considerazioni del senatore Marcucci trovino spazio nel Pd e conducano il gruppo al Senato e il segretario Letta su posizioni più ragionevoli. Il muro contro muro che hanno a ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 luglio 2021) "Spero che le giuste considerazioni del senatoretrovino spazio nel Pd e conducano il gruppo al Senato e il segretario Letta su posizioni più ragionevoli. Il muro contro muro che hanno a ...

Ultime Notizie dalla rete : Ddl Zan Ddl Zan: Ronzulli(Fi), bene Marcucci ora si torni al dialogo ... di certo non favorisce l'approvazione di una legge contro l'omofobia, ma può invece affossare definitivamente il ddl Zan e l'introduzione, in questa legislatura, di qualsiasi altra norma contro odio,...

Ddl Zan, Marcucci (Pd): 'Apriamo a modifiche, il provvedimento rischia' Apertura dentro al Pd a modifiche al Ddl Zan. Per ora è la posizione, influente, di Andrea Marcucci, in attesa di capire l'effetto che farà. 'A questo punto, in questa condizione parlamentare, difendere il ddl Zan, rifiutando qualsiasi ...

Ddl Zan, quel fronte del no dentro la sinistra che incalza il Pd Corriere della Sera Renzi ravviva lo scontro sul ddl Zan Martedì 13 luglio inizia al Senato la discussione generale sul ddl Zan, ma non è detto che si giunga alla sua approvazione perché in aula ci saranno pregiudiziali, interventi ed ... Magazine Pragma è ...

Ddl Zan: Ronzulli(Fi), bene Marcucci ora si torni al dialogo ma può invece affossare definitivamente il ddl Zan e l'introduzione, in questa legislatura, di qualsiasi altra norma contro odio, violenze e discriminazioni legate all'orientamento sessuale.

