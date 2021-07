Covid, Brusaferro: “Aumento dei casi in 11 Regioni in sette giorni. Cautela sull’indice di contagio, molte persone asintomatiche” (Di venerdì 9 luglio 2021) “Undici Regioni o province autonome vedono casi in Aumento negli ultimi sette giorni“. È quanto riferito dal presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio settimanale della Cabina di Regia. Per quanto riguarda la situazione epidemiologica italiana, ha spiegato, “la curva dei casi viaggia a livelli bassi ed è in decrescita ma il dato va letto confrontandolo con quello della della settimana precedente: la scorsa settimana c’era una decrescita si era fermata, ora vediamo più ... Leggi su cityroma (Di venerdì 9 luglio 2021) “Undicio province autonome vedonoinnegli ultimi“. È quanto riferito dal presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio, alla conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio settimanale della Cabina di Regia. Per quanto riguarda la situazione epidemiologica italiana, ha spiegato, “la curva deiviaggia a livelli bassi ed è in decrescita ma il dato va letto confrontandolo con quello della della settimana precedente: la scorsa settimana c’era una decrescita si era fermata, ora vediamo più ...

Advertising

zazoomblog : Covid Brusaferro: “Aumento dei casi in 11 Regioni in sette giorni. Cautela sull’indice di contagio molte persone as… - Bianca89534114 : RT @OrtigiaP: Perchè l'#ISS non comunica dei semplici dati, che devono essere alla conoscenza di chiunque, sui vaccinati che si sono infet… - Italia_Notizie : Covid, Brusaferro: “Continua a decrescere l’età mediana dei contagiati, ora è di 31 anni. 52 anni quella del ricove… - Italia_Notizie : Covid, Brusaferro: “Aumento dei casi in 11 Regioni in sette giorni. Cautela sull’indice di contagio, molte persone… - fabriziopagani1 : RT @OrtigiaP: Perchè l'#ISS non comunica dei semplici dati, che devono essere alla conoscenza di chiunque, sui vaccinati che si sono infet… -