Compromesso amaro per Draghi sulla giustizia. Conte si mette di traverso: in aula sarà battaglia (Di venerdì 9 luglio 2021) Alla fine in Consiglio dei ministri il voto sulla riforma della giustizia firmata da Marta Cartabia, che supera la riforma Bonafede, è stato unanime. Ma Giuseppe Conte si è già messo a capo della pattuglia di grillini insoddisfatti e progetta una rivincita che non potrà che avvenire in Parlamento. Il M5S, tanto per cambiare, è lacerato: Patuanelli e i parlamentari che fanno capo a Giuseppe Conte sulla giustizia volevano una contrapposizione oltranzista, mentre Luigi Di Maio e l’ala che fa capo a Beppe Grillo erano disponibili ad accettare il Compromesso. LEGGI ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 9 luglio 2021) Alla fine in Consiglio dei ministri il votoriforma dellafirmata da Marta Cartabia, che supera la riforma Bonafede, è stato unanime. Ma Giuseppesi è già messo a capo della pattuglia di grillini insoddisfatti e progetta una rivincita che non potrà che avvenire in Parlamento. Il M5S, tanto per cambiare, è lacerato: Patuanelli e i parlamentari che fanno capo a Giuseppevolevano una contrapposizione oltranzista, mentre Luigi Di Maio e l’ala che fa capo a Beppe Grillo erano disponibili ad accettare il. LEGGI ...

Ultime Notizie dalla rete : Compromesso amaro Letta & C. tradiscono la lezione dei padri Che Matteo Salvini debba insegnare il metodo del confronto e l'arte del compromesso ai nipotini di ...sulla giustizia con il successo dei referendum ed è probabile che Letta e i suoi abbiano un amaro ...

San Giustino, amaro in bocca dopo il ko LA NAZIONE Giustizia, sì sofferto del Cdm. Draghi placa le liti, ma si spacca il M5S Via libera alla riforma con compromesso sulla prescrizione, che si ferma anche per i reati di corruzione. Malumori di FI e Iv. Il premier: ora lealtà ...

