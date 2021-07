Colpi d’arma da fuoco al Parco Verde | rinvenuti 26 bossoli

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –dasono stati esplosi nella serata di ieri – dopo le 21,30 – in viale Tulipano, all’interno deldi Caivano (Napoli). Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Casoria, con il supporto dei colleghi del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, i quali hanno rinvenuto 26verosimilmente riconducibili a più di un’arma. Indagini sono in corso per identificare i responsabili. Nessun ferito. Per il momento non risultano danni a cose. L'articolo proviene da Anteprima24.it.