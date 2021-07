Ciò che l' Europa tace sulla magistratura italiana | sono le toghe più pagate di tutto il continente

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 luglio 2021) L'Italia è ultima in Unione europea per i tempi della giustizia civile: 1.302 giorni, in media, per arrivare al terzo grado di giudizio (a Malta, la seconda più lenta, bastano 875 giorni). Assieme all'Ungheria, l'Italia è anche il Paese con più processi civili pendenti: 3,7 ogni 100 abitanti. Malissimo pure i processi amministrativi: per il verdetto di primo grado ci vogliono in media 821 giorni, solo Portogallo e Malta riescono a fare peggio. L'Italia ha anche un numero di giudici tra i più bassi degli Stati membri (mentre è quarta per numero di avvocati: 392,6 ogni 100mila abitanti, anche se molti non mettono piede da anni un un'aula di tribunale).alcuni ...