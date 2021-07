Bonucci scambiato per invasore: il difensore svela un retroscena inedito (Di venerdì 9 luglio 2021) Il difensore dell’Italia, Leonardo Bonucci, in conferenza stampa è tornato sul simpatico episodio della steward che contro la Spagna l’ha scambiato per un invasore. La grande euforia può giocare brutti scherzi, si sa. Non è passata inosservata a nessuno la simpatica scena durante la sfida dell’Italia a EURO 2020 contro la Spagna. La Nazionale di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 9 luglio 2021) Ildell’Italia, Leonardo, in conferenza stampa è tornato sul simpatico episodio della steward che contro la Spagna l’haper un. La grande euforia può giocare brutti scherzi, si sa. Non è passata inosservata a nessuno la simpatica scena durante la sfida dell’Italia a EURO 2020 contro la Spagna. La Nazionale di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

