Ama: domenica nei Municipi VI, XII e XIV raccolta rifiuti ingombranti (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma – domenica 11 luglio la municipalizzata capitolina per l’Ambiente ha organizzato tre iniziative di raccolta straordinaria dei rifiuti nei Municipi VI, XII e XIV in cui i residenti potranno conferire gratuitamente materiali ingombranti, elettrici ed elettronici. Lo comunica AMA S.p.A. in una nota. L’appuntamento per i cittadini è alle 8 in via Francesco Caltagirone (area parcheggio – Municipio VI), in via Ildebrando della Giovanna (altezza civico, 81 – Municipio XII) e in via Superga (angolo via Torre Pellice – Tragliatella, Municipio XIV). Per ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma –11 luglio la municipalizzata capitolina per l’Ambiente ha organizzato tre iniziative distraordinaria deineiVI, XII e XIV in cui i residenti potranno conferire gratuitamente materiali, elettrici ed elettronici. Lo comunica AMA S.p.A. in una nota. L’appuntamento per i cittadini è alle 8 in via Francesco Caltagirone (area parcheggio –o VI), in via Ildebrando della Giovanna (altezza civico, 81 –o XII) e in via Superga (angolo via Torre Pellice – Tragliatella,o XIV). Per ...

