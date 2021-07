Wimbledon 2021, Pliskova ribalta Sabalenka in tre set e vola in finale contro Barty (Di giovedì 8 luglio 2021) Karolina Pliskova supera in rimonta in tre set 5-7 6-4 6-4 Aryna Sabalenka nel match valevole per la seconda semifinale del torneo femminile di Wimbledon 2021 e vola in semifinale contro la numero uno del mondo Ashleigh Barty. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH IL TABELLONE IL MONTEPREMI Le due rivali iniziano la partita concedendosi una lunga fase di studio, senza affondare grandi colpi per tentare di prendere il largo. La prima ad alzare il ritmo è la ceca che, nel quinto game, si ritaglia due palle break e costringe l’avversaria agli straordinari ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 luglio 2021) Karolinasupera in rimonta in tre set 5-7 6-4 6-4 Arynanel match valevole per la seconda semidel torneo femminile diin semila numero uno del mondo Ashleigh. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH IL TABELLONE IL MONTEPREMI Le due rivali iniziano la partita concedendosi una lunga fase di studio, senza affondare grandi colpi per tentare di prendere il largo. La prima ad alzare il ritmo è la ceca che, nel quinto game, si ritaglia due palle break e costringe l’avversaria agli straordinari ...

Advertising

ilpost : Matteo Berrettini si è qualificato alle semifinali di Wimbledon: era da 61 anni che un italiano non ci arrivava - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS WIMBLEDON, BERRETTINI IN SEMIFINALE BATTUTO AUGER-ALIASSIME IN 4 SET (6-3, 5-7, 7-5, 6-3) ??… - Agenzia_Ansa : #Berrettini va in semifinale di #Wimbledon #ANSA - sportface2016 : #Wimbledon 2021, #Pliskova ribalta #Sabalenka in tre set e vola in finale contro #Barty - AnUnholymind : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS WIMBLEDON, BERRETTINI IN SEMIFINALE BATTUTO AUGER-ALIASSIME IN 4 SET (6-3, 5-7, 7-5, 6-3) ?? -