Un posto al sole non va in onda stasera: Rai3 dedica l'intera serata a Raffaella Carrà (Di giovedì 8 luglio 2021) stasera su Rai3, alle 20:45, Un posto al sole non andrà in onda: la soap lascerà spazio all'omaggio della terza rete RAI per Raffaella Carrà. Raffaella Carrà sostituisce Un posto al sole: è stato cancellato infatti, stasera su Rai3 alle 20:45, il consueto appuntamento con la soap, per lasciare spazio all'omaggio che la terza rete RAI tributerà alla conduttrice nel corso di tutta la serata. Alle 20:00, subito dopo il TG Regione, prenderà il via Raffablob, ...

