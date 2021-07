Un morto e 3 feriti per esplosione in villetta a Valfabbrica (Perugia) (Di giovedì 8 luglio 2021) Un uomo è morto e altre 3 persone sono rimaste ferite per una esplosione in una villetta bifamiliare avvenuta nella notte in località Montemezzo di Valfabbrica, nel Perugino . L’ipotesi al vaglio dei... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 8 luglio 2021) Un uomo èe altre 3 persone sono rimaste ferite per unain unabifamiliare avvenuta nella notte in località Montemezzo di, nel Perugino . L’ipotesi al vaglio dei...

Advertising

Today_it : Esplosione in una villetta: un morto sotto le macerie e tre feriti - StraNotizie : Perugia, esplosione in una villetta: un morto e tre feriti - TgrRai : Un morto e 3 feriti per l’esplosione in una villetta bifamiliare avvenuta nella notte in località Montemezzo di Val… - fanpage : Ultim'ora Drammatico il bilancio dell'esplosione. - italiaserait : Perugia, esplosione in casa a Valfabbrica: un morto e tre feriti -