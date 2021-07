Ufficiale: Marco Pissardo è un nuovo giocatore del Lecco (Di giovedì 8 luglio 2021) Marco Pissardo è un nuovo giocatore del Lecco. Ecco la nota: “Calcio Lecco 1912 comunica l’ufficialità dell’ingaggio di Marco Pissardo, che diventa un nuovo giocatore bluceleste a titolo definitivo con contratto pluriennale.Marco Pissardo è un portiere classe 1998, cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Inter, per poi proseguire la carriera a Varese, Monopoli e Arezzo. Nella stagione 2020-2021 arriva in prestito alla Calcio Lecco dove totalizza 26 presenze e ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 8 luglio 2021)è undel. Ecco la nota: “Calcio1912 comunica l’ufficialità dell’ingaggio di, che diventa unbluceleste a titolo definitivo con contratto pluriennale.è un portiere classe 1998, cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Inter, per poi proseguire la carriera a Varese, Monopoli e Arezzo. Nella stagione 2020-2021 arriva in prestito alla Calciodove totalizza 26 presenze e ...

